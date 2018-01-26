Украина входит в ТОП стран по внедрению блокчейна

Украина является одним из мировых лидеров по внедрению Blockchain-технологии

Канадский предприниматель и блокчейн-эксперт Дон Тапскотт представил мировую карту, на которой отмечены 14 стран-лидеров по внедрению технологии распределенного реестра — в том числе и Украина.

Презентации карты состоялась в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщил в Facebook советник главы Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Константин Ярмоленко.

Также в рейтинг лидеров вошли США, Канада, Бразилия, Австралия, Израиль, Дубай, Грузия, Эстония, Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Китай.

Кроме того, Константин Ярмоленко добавил, что в течение трех недель в Верховную Раду будет подан совместный с ЕБРР законопроект о регулировании Blockchain-технологии.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинская компания представила антикоррупционное решение для бизнеса. Решение позволит анонимно сообщать о коррупционных действиях внутри организации.

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По материалам forklog.com