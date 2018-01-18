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Украинский биткоин-рынок оценивается в $2,5 млрд — аналитики

18.01.2018 11:33

Размер украинского рынка биткоина составляет $2,5 млрд в год

Украинский биткоин-рынок оценивается в $2,5 млрд — аналитики. Фото: bitnewz.net

По оценкам аналитиков Citigroup, размер украинского рынка биткоина составляет $2,5 млрд (2,5% ВВП). Об этом сообщил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив на своей странице в Twitter со ссылкой на отчет банка Citigroup.

Напомним, вчера стоимость самой популярной криптовалюты упала ниже $10 тыс (около $9 400 на 17-40 по киевскому времени). Последний раз цена была такой низкой в ноябре прошлого года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что во Франции разработают регуляторные нормы для криптовалют. Для этой цели в стране создадут специальную рабочую группу.

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По материалам minfin.com.ua

Рубрики: BitcoinCiti GroupНовостиУкраина
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