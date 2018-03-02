Технология позволит покупателям отслеживать свои посылки по всему миру

Одно из подразделений онлайн-ритейлера Alibaba (T-Mall) будет использовать технологию Blockchain для отслеживания доставки. Об этом сообщает китайское информационное агентство Xinhua.

T-Mall — эта торговая площадка, предназначенная для продажи иностранных и отечественных брендов на территории Китая. Внедрение технологии блокчейн позволит покупателям и продавцам этой платформы получать информацию об импортируемых и экспортируемых товарах, отслеживать их перемещение из страны-отправителя к получателю. Включая данные о портах, из которых были отправлены посылки, и тех, куда они поступят. Также удаленно можно будет посмотреть отчеты о согласовании таможенных формальностей.

Реализация этой инициативы стала возможной благодаря партнерству с логистической компанией Cainiao. Покупатели, которые проживают в зонах доставки этой службы (например, в Шанхае и Гуанчжоу), смогут получать информацию о 30 тыс товаров из 50 стран прямо в мобильном приложении.

Это партнерство произошло как раз в тот момент, когда T-Mall значительно увеличили объемы продаж.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что два крупных игрока e-commerce ведут борьбу с Alibaba. Крупные китайские компании Tencent и JD.com приобрели миноритарные пакеты акций местной ритейл-группы Better Life. Это еще один шаг альянса, созданного около 4 лет назад, в борьбе с гигантом Alibaba за влияние и присутствие на рынке.

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