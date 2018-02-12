Alibaba вложит еще $1 млрд в развитие своего бизнеса офлайн

Компания активно инвестирует в развитие своей физической розничной сети

Компания Alibaba инвестирует еще $1,3 млрд в развитие своей физической розничной сети в рамках своей стратегии «нового ритейла», сочетающей онлайн и офлайн.

Крупнейшая в Китае компания в сфере e-commerce в конце прошлой недели приобрела 15% акций Beijing Easyhome Furnishing за 5,45 млрд юаней (около $867 млн) и влила $486 млн в Shiji Retail Information Technology — компанию, которая предоставляет отелям и ритейлерам услуги, связанные с данными.

Примечательно, что у Easyhome 223 физических магазина мебели и DIY в 29 провинциях Китая, что делает его вторым по величине в этой отрасли.

Сделка с Easyhome — четвертая по величине инвестиция гиганта электронной коммерции в физическую розничную сеть. В прошлом году он купил крупные доли в гипермаркетах Sun Art ($2,9 млрд) и операторе торговых центров InTime ($2,6 млрд).

Видение розничной торговли будущего компании Alibaba предусматривает возможность для клиента совершать покупки в обычном магазине, используя мобильные преимущества. Так, в компании считают, что покупатель должен иметь возможность лично протестировать товар перед покупкой, или посетить магазин, если уже после покупки у него возникли трудности.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba инвестирует миллионы в зарубежный рынок. Китайского гиганта заинтересовал крупный индийский продуктовый онлайн-магазин BigBasket.

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По материалам techcrunch.com