Два крупных игрока e-commerce ведут борьбу с Alibaba

Два крупных игрока e-commerce Китая — Tencent и JD.com — вкладывают средства в одни и те же компании

Крупные китайские компании Tencent и JD.com приобрели миноритарные пакеты акций местной ритейл-группы Better Life. Это еще один шаг альянса, созданного около 4 лет назад, в борьбе с гигантом Alibaba за влияние и присутствие на рынке.

Согласно заявлению Better Life, торгуемой на Шэньчжэньской фондовой бирже, Tencent в рамках сделки заплатила 886,9 млн юаней (около $140 млн) за 6% акций, а JD.com купила 5% акций на 739,1 млн юаней ($117 млн). Better Life оперирует сетью универмагов, супрермаркетов и магазинов в Китае.

Это уже второй случай за последние несколько месяцев, когда Tencent и JD.com вливают средства в одну и ту же ритейл-компанию. Так, в декабре они инвестировали $863 млн в Vipshop — онлайн-бизнес, преимущественно сфокусированный на моде.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, с начала 2017 года общая сумма инвестиций Alibaba и Tencent в розничную торговлю достигла $10 млрд. Таким образом они расширили свое присутствие и онлайн, и офлайн. При этом все меньше ритейлеров не принадлежат ни Tencent, ни Alibaba.

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По материалам techcrunch.com