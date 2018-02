Alibaba и Tencent борются за первенство в ритейле и мобильных платежах

Два китайских технических гиганта вместе оцениваются в $1 трлн

Китайские технологические гиганты Alibaba и Tencent, общая стоимость которых превышает $1 трлн, соревнуются в инвестициях в ритейл, заставляя мелких торговцев выбирать, чью сторону они примут.

Так, с начала прошлого года сумма инвестиций этих двух компаний в розничную торговлю достигла $10 млрд. Таким образом они расширили свое присутствие и онлайн, и офлайн. При этом все меньше ритейлеров не принадлежат ни Tencent, ни Alibaba.

Напомним, Alibaba является крупнейшим игроком в электронной коммерции Китая, а ее дочерняя компания Ant Financial лидирует в мобильных платежах. В свою очередь, Tencent закрепился в сфере социальных медиа, цифровых платежей и в играх. Компания также является основным акционером интернет-магазина JD.Com.

Союзниками Tencent является французский бакалейщик Carrefour SA, который объявил о потенциальных инвестициях от Tencent, и американский гигант Walmart, который владеет долей в JD.com. Tencent также инвестировал в супермаркеты Yonghui Co Ltd, магазины одежды Vipshop Holdings Ltd и Heilan Home, оператора торговых центров Wanda Commercial, и в этом месяце заключил стратегическое партнерство с продуктовой сетью Bubugao.

Alibaba же расширил вложения в Suning.com, Intime Retail, Sanjiang Shopping Club, супермаркеты Lianhua, Wanda Film и аналог IKEA — сеть Easyhome.

Ключевым рынком, где два конкурента ведут борьбу, является рынок мобильных платежей, оценивающийся в $13 трлн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba вложит еще $1 млрд в развитие своего бизнеса офлайн. Компания активно инвестирует в развитие своей физической розничной сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Alibaba инвестирует миллионы в зарубежный рынок

По материалам reuters.com