American Express запатентует быстрые платежи на основе blockchain

Согласно сообщениям в CoinDesk, дочерняя компания American Express — American Express Travel Related Services Company подала заявку на патент, касающийся более быстрых платежей и технологии blockchain.

Ведомство по патентам и товарным знакам США уже опубликовало патентную заявку. В ней указано, что blockchain-решение будет использоваться для получения и обработки запросов на платежи. По итогам анализа рисков система будет одобрять либо отклонять транзакции. При положительном ответе платеж будет обрабатываться автоматически.

Инициатору и получателю средств понадобится только создать цифровой blockchain-кошелек. Это позволит осуществлять платежи на самой платформе, не прибегая к помощи учреждений-посредников.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, какие онлайн-гиганты готовы использовать технологию blockchain. Платежи и коммерция очень часто сводятся к тому, чтобы предоставлять потребителям услуги, которые им необходимы. Иногда добиться этого можно с помощью blockchain.

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