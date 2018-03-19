American Express запатентует быстрые платежи на основе blockchain
Согласно сообщениям в CoinDesk, дочерняя компания American Express — American Express Travel Related Services Company подала заявку на патент, касающийся более быстрых платежей и технологии blockchain.
Ведомство по патентам и товарным знакам США уже опубликовало патентную заявку. В ней указано, что blockchain-решение будет использоваться для получения и обработки запросов на платежи. По итогам анализа рисков система будет одобрять либо отклонять транзакции. При положительном ответе платеж будет обрабатываться автоматически.
Инициатору и получателю средств понадобится только создать цифровой blockchain-кошелек. Это позволит осуществлять платежи на самой платформе, не прибегая к помощи учреждений-посредников.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, какие онлайн-гиганты готовы использовать технологию blockchain. Платежи и коммерция очень часто сводятся к тому, чтобы предоставлять потребителям услуги, которые им необходимы. Иногда добиться этого можно с помощью blockchain.
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