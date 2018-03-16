В Киеве открылся Blockchain HUB — фоторепортаж

15 марта в Киеве состоялось открытие первого блокчейн-хаба на территории СНГ

В Киеве по улице Верхний Вал, 10 открылся первый центр для криптоэнтузиастов. Этот хаб станет пространством для предпринимателей, стартапов, инвесторов и разработчиков, которые создают проекты, связанные с блокчейн, криптовалютами и распределенными технологиями. Там они смогут презентовать свои проекты, тестировать наработки и общаться с другими участниками индустрии.

Кроме того, хаб станет площадкой для пре-модерации новых проектов. С помощью такого фейс-контоля создатели хаба планируют бороться с растущим числом мошеннических проектов.

Во время открытия основатель хаба, Михаил Чобанян рассказали о коворкинге и планах на будущее. Официальная часть вместо символического перерезания красной ленты, завершилась рассоединением цепи.

Площадь хаба — 700 кв.м. В нем есть 4 закрытых офиса, 2 коворкинг-зоны, 2 скайп-комнаты, переговорная комната и конференц-зал на 100 человек. Также пространство оборудовано кухней для удобства резидентов.

Постоянным резидентом хаба уже стало маркетинговое агентство для блокчейн-проектов The 8760, а также Kuna Bitcoin Agency. Также в хабе можно арендовать рабочее место в коворкинге. Например, стоимость фиксированного места в день составит $17 в эквиваленте, а в месяц — $300.

В коворкинге есть отдельные помещения для переговоров и даже мини-библиотека.

Blockchain Hub Kyiv — это первый центр в сети хабов, которые организаторы обещают запустить в будущем . Команда анонсировала хаб в Минске, Москве, Алматы и одной из столиц в ЕС.

Также команда планирует расширить специализацию хаба. Добавив к тематике криптовалют и технологии блокчейн искусственный интеллект, цифровую идентификацию, и изучение новой цифровой экономики. Это позволит создавать более сложные проекты, например, ID-карты на Blockchain.

В рамках презентации Михаил Чобанян напомнил, с чего начиналась украинская блокчейн-революция. На слайде — открытие Satoshi Square. Первая встреча криптоcообщества в 2014 году собрала двенадцать поклонников Bitcoin, которые провели первый аукцион по обмену биткоин.

Эксперты, которые стояли у истоков криптоиндустрии в Украине, смогут посещать хаб в любое время бесплатно. На мероприятии было вручено 50 «безлимитных» сертификатов.

Михаил Чобанян

основатель Blockchain Hub Kyiv

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