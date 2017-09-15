География ATM: где в мире больше всего банкоматов

В прошлом году глобальный рынок банкоматов вырос на 3%

Количество установленных в мире банкоматов в 2016 году увеличилось на 3% до 3,3 млн. Как и в последние годы, большая часть новых банкоматов были установлены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай по-прежнему остается лидером по темпам роста количества банкоматов.

Банки Китая стремятья привлечь новых клиентов и обеспечить более качественный сервис для уже существующих, внедряя банкоматы в сельских и ранее не обслуживаемых городских районах. Однако, следует отметить, что согласно результатам исследования RBR, темпы роста количества банкоматов в Китае замедлились, поскольку банки намерены расширить сеть альтернативных терминалов самообслуживания. Такие устройства дешевле в установке, чем банкоматы, и, как правило, имеют более широкий спектр функций, освобождая банкоматы для транзакций с наличными деньгами.

Инициативы по финансовой интеграции способствуют расширению банкоматных сетей во многих азиатских странах.

Исследование RBR выявило, что в 2016 году, помимо Китая, количество банкоматов выросло и в ряде других крупных азиатских рынков, включая Индию, Филиппины, Пакистан и Бангладеш. В этих странах инициативы по финансовой интеграции правительств и банков оказались успешными в том, что касается привлечения новых клиентов к банковской системе. Это, в свою очередь, помогло увеличить спрос на наличные, и, как результат, увеличило потребность в дополнительных банкоматах.

Глобальное значение Азиатско-Тихоокеанского региона в качестве двигателя роста рынка банкоматов подтверждается тем фактом, что после стремительного роста на 6% в 2016 году на регион в настоящее время приходится чуть более половины ATM во всем мире. Ожидается, что к концу 2022 года эта доля достигнет 54%.

Что касается Западной Европы, исследование RBR показало, что впервые с момента их внедрения 50 лет назад число банкоматов в регионе сократилось, Так, в 2016 году количество банкоматов в регионе сократилось на 2 тыс единиц.

Три крупнейших европейских рынка – Великобритания, Германия и Франция – продолжают сокращать банкоматные сети. В Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии количество ATM сократилось на 5% за год. Здесь спрос на наличные деньги падает, поскольку потребители все чаще переключаются на альтернативные способы оплаты, такие как карты и приложения для мобильного банкинга.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в США разрабатывают банкомат, который не будет принимать карты. Оператор банкоматов Cardtronics и финтех-компания FIS разрабатывают банкомат, который позволит снимать средства без использования пластиковой карты.

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По материалам finextra.com