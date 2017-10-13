Google и Amazon совершат революцию в кредитовании малого бизнеса — эксперт

Кредиты для онлайн-бизнеса становятся приоритетным направлением деятельности для ряда финтех-компаний

Технологические гиганты Google и Amazon готовы составить конкуренцию традиционным банкам в сфере кредитования малого бизнеса. Об этом во вторник заявила бывший советник Барака Обамы.

Карен Миллз, экс-глава Управления по делам малого предпринимательства США, отметила в интервью, что технологические гиганты взорвут рынок и нанесут серьезный удар по существующим кредиторам.

«Я думаю, что именно они будут доминировать на рынке. Это следующий этап, который уже начался», — отметила Миллз на финтех-конференции в Лондоне. — «Вопрос только в том, в какой форме это произойдет?»

Ранее Amazon заявил о том, что за последние 12 месяцев компания предоставила более 1 млрд долларов кредитов предприятиям малого бизнеса.

Следует отметить, что кредиты для онлайн-бизнеса становятся приоритетным направлением деятельности для ряда финтех-компаний. Например, американский Lending Club позволяет инвесторам предоставлять займы малым и средним предприятиям непосредственно через платформу.

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По материалам CNBC