Google запустит центр исследований искусственного интеллекта в Европе

Компания также намерена расширить свой офис в одной из европейских стран

Генеральный директор Google Сундар Пичай рассказал об инвестициях и планах Google во Франции. Среди прочего, компания собирается создать в стране новый исследовательский центр для изучения искусственного интеллекта.

Франция известна лучшими университетами и школами мира в сфере науки, техники и математики, а Париж давно считается ключевым городом для поиска талантов в этих сферах. Поэтому выбор Google выглядит весьма логичным. К тому же, в Париже еще в 2015 году открылся ИИ-центр другой крупной компании — Facebook.

Кроме того, Google собирается расширить свой офис в столице Франции. Для этого компания намерена выкупить или арендовать здания рядом со своим текущим парижским офисом. Всего компания рассчитывает на 6 тыс квадратных метров нового офисного пространства. Уже также известно, что в Париже будет работать около 1 тыс сотрудников Google.

Среди других планов компании — создание Google Hubs с местными партнерами по всей Франции. Эти хабы, в частности, станут своеобразными центрами обучения цифровым навыкам.

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в частном порядке с гендиректором Google и Шерил Сандберг с Facebook. Всего Макрон пригласил в Версаль 140 топ-менеджеров различных компаний, чтобы рассказать о привлекательности Франции перед Давосом.

Thank you for your very strong commitment to France @sundarpichai. Google’s investments today show that we are gaining momentum as a digital nation ! #ChooseFrance pic.twitter.com/G9ok5ig2WF

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 22 января 2018 г.