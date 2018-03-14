Гривневые вклады украинцев увеличились — НБУ

По данным НБУ, в феврале возобновился приток средств в банковскую систему

В феврале, после традиционного снижения объемов депозитов в начале года, приток средств в банковскую систему возобновился. По итогам месяца общий портфель депозитов в национальной валюте в платежеспособных банках увеличился на 1,4% или 6,8 млрд грн до 482,2 млрд грн. Такие данные содержатся в «Денежно-кредитной статистике» за февраль 2018 года.

Наиболее оживленный рост наблюдался по гривневым вкладам населения. За месяц они выросли на 2,6%. Это объясняется ростом номинальных доходов населения и увеличением привлекательности гривневых депозитов на фоне укрепления гривны, чему, в частности, способствовало и проведение нацбанком более жесткой монетарной политики.

В свою очередь, объем корпоративных депозитов в гривне вырос на 0,3% за месяц. Более умеренные темпы прироста депозитов корпоративного сектора являются характерными для периода уплаты квартальных налоговых платежей в бюджет.

Общий портфель кредитов банков в национальной валюте по итогам февраля вырос на 0,8% по сравнению с январем — до 580 млрд грн. Объем кредитов в национальной валюте, выданных домохозяйствам, вырос за месяц на 0,9%, а корпоративному сектору — на 0,8%.

Объем остатков по кредитам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в феврале сократился.

В ответ на дальнейшее повышение нацбанком учетной ставки банки в феврале продолжали повышать процентные ставки по депозитам и кредитам в национальной валюте, прежде всего для корпоративного сектора.

Процентные ставки по новым гривневым депозитам для бизнеса выросли до 10,2% годовых, по кредитам — до 16,0% годовых. Также произошел рост ставок по новым кредитам в гривне и для домохозяйств — до 31,6% годовых. При этом процентные ставки по новым гривневым депозитам домохозяйств остались практически на уровне предыдущего месяца — 11,4% годовых.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

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