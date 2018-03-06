Онлайн или офлайн: где украинцы чаще расплачиваются картой

Украинцы все чаще используют карты для осуществления ежедневных покупок

По данным Украинского Процессингового Центра (UPC), в 2017 году украинцы оплатили картами его банков-клиентов более 231 млн покупок. На основании этих данных компания проанализировала, где чаще осуществляются покупки — в магазинах или в Интернете.

Выяснилось, что несмотря на постоянно растущее количество интернет-магазинов и онлайн-сервисов, карты продолжают более активно использовать для расчетов в обычных магазинах. Так, в 2017 году держатели платежных карт осуществили в 6 раз больше безналичных расчетов в магазинах, чем в Интернете (более 31 млн онлайн-оплат и более 200 млн транзакций в магазинах).

В Украине потребители активнее рассчитываются картами в продуктовых магазинах и супермаркетах — именно там было осуществлено более 61% покупок с помощью платежных карт. А средняя сумма чека составила 123 грн.

На втором месте – расчеты в ресторанах (каждая десятая транзакция). Далее традиционно разместились автозаправочные станции и аптеки, на долю которых приходится по 6% от всех покупок картами в POS-терминалах. Замыкают пятерку лидеров хозяйственные и строительные магазины (3%).

В то же время, за границей в 2017 году украинцы чаще всего использовали платежные карты для расчетов в ресторанах — 26% от общего количества транзакций, а средняя сумма чека составила 1 000 грн (в эквиваленте). При этом расчеты в продуктовых магазинах и супермаркетах по количеству транзакций заняли 2 место (24%). Каждой десятой транзакцией была оплата туристических услуг, а на долю покупок одежды приходится 8% транзакций. На пятом месте по количеству транзакций оказались расчеты на автозаправочных станциях (6%).

В сфере онлайн-торговли наблюдается совершенно иная ситуация. Бесспорным лидером среди украинских сайтов по количеству интернет-транзакций стали сервисы пополнения счета мобильных телефонов – 49%. Средняя сумма чека составила 71 грн. На втором месте оказались сервисы оплаты коммунальных платежей (19%), а на третьем месте – сервисы покупки авиа и ж/д билетов (7%). Замыкают этот список интернет-магазины косметики и почтовые сервисы, доля которых составила по 3% от всех онлайн-расчетов.

Украинцы также охотно совершают покупки на иностранных сайтах. Стоит отметить, что показатели электронной коммерции иностранных сайтов распределились абсолютно по-другому. Там чаще всего картой оплачивали на интернет-сервисах, которые предоставляют транспортные услуги – 29%. Средняя сумма чека составила 400 грн (в эквиваленте). Оплата покупок через рекламные каталоги заняла долю в 20%. Также в топ онлайн-оплат по количеству транзакций вошли сервисы видеоигр (13%), почтовые сервисы (9%) и музыкальные магазины/медиа-контент (6%).

Таким образом, хотя количество онлайн-покупок в 2017 году и увеличилось на 26%, владельцы платежных карт все же чаще совершают оплату картами в магазинах, нежели в Интернете.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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