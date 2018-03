Эксперты спрогнозировали развитие карточных платежей в интернете

Банковские карты будут чаще использоваться для расчетов в сети Интернет

К 2022 году владельцы банковских карт по всему миру будут совершать 70 млрд транзакций картами только в сети Интернет. В то время как еще в 2016 году количество онлайн-транзакций достигало всего 29 млрд.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного обзора The Global Payment Cards Data and Forecasts to 2022.

Так, в отчете указано, что в 2016 году 9% всех карточных платежей проходило в онлайн-режиме. К 2022 году уже 14% транзакций с картами переместятся в интернет.

Рост количества онлайн-оплат связывают с распространением интернета, активным использованием смартфонов для онлайн-шопинга и увеличением количества интернет-магазинов.

В Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе 14% и 13% карточных платежей соответственно, уже осуществляются онлайн. Однако в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке их доля составляет всего 3%.

В восточноевропейских странах люди по-прежнему предпочитают наложенный платеж. А в остальных государствах низкий уровень развития карточных платежей в интернете связывают с плохо развитой инфраструктурой.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

По данным Украинского процессингового центра (UPC) доля покупок, оплаченных картами через интернет, в 2017 году увеличилась на 26% и достигла 14% от всех покупок с помощью карт. Как развиваются безналичные платежи в Украине — читайте в обзоре.

