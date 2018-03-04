Бесконтактные платежи с помощью смарт-устройств становятся все более популярными

Рынок POS-терминалов стремительно развивается. В настоящее время эта индустрия оценивается в $15 миллиардов, Но в Global Market Insights ожидают, что уже к 2024 году она достигнет $45 миллиардов.

Потребители все чаще используют безналичные формы оплаты в своих ежедневных покупках. А торговцы, в свою очередь, приспосабливаются к этой реальности, исследуя новые способы приема платежей — через смартфон, планшет или более традиционную систему (POS) с некоторыми высокотехнологичными новшествами.

И, несмотря на то, что пока только 13% предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) рассматривают возможность добавления новых типов платежей, те, кто все же решились на перемены, могут выбирать среди разнообразия платежных инструментов.

ТОП-5 способов приема платежей, которые используют SMB сегодня:

— 26% SMB принимают платежи посредством POS-систем, приспособленных для оплат в удобном для покупателя формате

— 19% SMB используют сканер для распознавания платежей по чекам

— 18% используют NFC-терминалы

— 14% SMB используют мобильные телефоны для приема оплат

— 8% пользуются планшетами

В будущем на рынке продолжит появляться аппаратное и программное обеспечение для решения проблем приема платеэжей для малого и среднего бизнеса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ingenico представила новый POS-терминал на Android. Компания-разработчик платежных терминалов Ingenico Group анонсировала запуск Axium, POS-платформы нового поколения, которая призвана объединить бизнес и платежи.

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