Открытая система Android объединится с надежной Telium Tetra ОС

Компания-разработчик платежных терминалов Ingenico Group анонсировала запуск Axium, POS-платформы нового поколения, которая призвана объединить бизнес и платежи. Она предоставляет доступ к полной облачной экосистеме для торговли, которая основывается на открытых операционных системах Android и Ingenico Telium Tetra.

Помимо приема платежей и кассового учета, новая платформа предложит торгвцам бизнес-сервисы (например, создание программ лояльности). А также благодаря облачным технологиям упростит резервное копирование, бесперебойное функционирование, дистанционную поддержку терминала и ведение отчетности.

Первая модель ECR POS, Axium D7, представлена на MWC-2018. The Axium D7 — это модульный планшет с функциями электронного кассового аппарата. Создатели планшета заявляют, что он был разработан специально для индустрии торговли.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что три банка контролируют почти 87% POS-терминалов в Украине. Значительную долю рынка эквайринговых услуг в Украине формирует, как и год назад, первая тройка банков-эквайеров: по состоянию на начало 2018 года их суммарный показатель составил 86,3%.

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