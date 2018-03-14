В НБУ показали новые монеты, которые заменят банкноты (фото)

Нацбанк презентовал новые оборотные монеты

НБУ презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

Вводиться в обращение новые оборотные монеты будут поэтапно:

первый этап — 27 апреля 2018 будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 грн;

второй этап — монеты номинальной стоимостью 5 и 10 грн будут вводиться в обращение в 2019 — 2020 годах.

Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени — пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении. То есть бумажные деньги достоинством 1, 2, 5 и 10 грн будут в обращении параллельно с металлическими, до последней бумажной гривны.

Изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн НБУ не будет, но прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот.

Яков Смолий отметил, что с учетом срока службы монет, государство сможет сэкономить благодаря такой замене около 1 млрд грн, ведь продолжительность жизни монет значительно выше продолжительности жизни банкнот.

Яков Смолий

и. о. главы НБУ

Во время презентации новых оборотных монет Яков Смолий также объявил, что в рамках продолжения политики оптимизации наличного обращения с 1 июля 2018 года в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов. Соответствующие нормы содержатся в Постановлении Правления Национального банка Украины «Об оптимизации обращения монет мелких номиналов», которой предусматривается:

НБУ прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. В то же время, эти номиналы монет останутся в обращении.

Для упрощения расчетов устанавливаются правила округления общей суммы покупки:

— сумма, заканчивающаяся от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

— сумма, заканчивающаяся от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

— сумма, заканчивающаяся от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек; — сумма, заканчивающаяся от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек. В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами.

При безналичных расчетах округление осуществляться не будет.

Население и в дальнейшем сможет использовать разменные монеты мелких номиналов, а торговая сеть — устанавливать маркетинговые цены, которые заканчиваются на 99 коп.

Применение правил округления нацбанк согласовал со всеми государственными органами. Также состоялись обсуждения с банками, представителями сферы торговли и услуг и деловым сообществом, которые положительно отнеслись к применению правил округления. Цены от внедрения округления не изменятся, а значит реализация этой инициативы не приведет к подорожанию товаров и услуг.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Канаде впервые появится уникальная вертикальная банкнота. Кроме того, на новой канадской банкноте впервые изображена женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент подписал законопроект о валютном регулировании