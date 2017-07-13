Hyperledger Project выпустил свой первый коммерческий блокчейн

Hyperledger выпустил код своего первого распределенного реестра, который крупные компании смогут использовать для разработки собственных решений на основе блокчейна

Hyperledger Project, возглавляемый Linux Foundation, выпустил свой собственный код блокчейна, который крупные компании могут использовать для создания программного обеспечения.

Участниками проекта Hyperledger являются более 120 компаний, включая International Business Machines Corp, Cisco Systems Inc, Банк Англии и JP Morgan Chase & Co. Ранее на этой неделе в Hyperledger сообщили о выпуске первой версии Hyperledger Fabric – кода собственного распределенного реестра.

Разработчики уверены, что Hyperledger Fabric 1.0 достаточно надежный, чтобы корпорации могли использовать его для разработки собственных приложений на основе блокчейна, что позволит банкам и финансовым организациям существенно упростить самые сложные процессы.

Над проектом работали более 150 инженеров из 29 компаний.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что еще 28 крупных банков присоединились к блокчейн-проекту Swift. Проект позволит трансформировать систему корреспондентского банкинга с учетом развития финтеха.

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По материалам reuters.com