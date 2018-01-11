Ikea выпустит собственную кредитную карту

Карта позволит сэкономить на покупках в магазинах сети

Один из самых известных продацов мебели и товаров для дома — Ikea — предложит своим покупателям в США брендированную кредитную карту. Проект будет запущен совместно с СоAlliance Data Systems.

В рамках проекта компании разработают программу лояльности, которая будет использовать данные о покупках и на основе этой информации предлагать клиентам Ikea наиболее актуальные для них предложения и скидки.

Карту можно будет использовать как для расчетов в магазинах сети, так и для других расходов. Годовая абонплата за «пластик» отсутствует.

Кроме того, Ikea готовит специальные предложения для тех, кто планирует масштабные покупки в гиппермаркете. Например, более выгодные условия финансирования товаров.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, Ikea Group управляет 362 магазинами Ikea в 29 странах, в том числе 47 в США. В 2017 году компания заявила о планах создать специальное приложение для покупок в виртуальной реальности. Используя эту программу пользователи смогут просматривать разные модели мебели в реальном размере и в своем интерьере.

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