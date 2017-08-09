Интернет вещей и банкоматы: NCR обновляет свои АТМ

Банкоматы ведущего европейского финучреждения будут работать на новой платформе — Microsoft Windows 10 Internet of Things

Одна из крупнейших в мире компаний по производству банкоматов начинает установку на своих устройствах программного обеспечения Microsoft Windows 10 Internet of Things (IoT) Enterprise. Первыми обновленные банкоматы протестируют клиенты ведущего европейского финансового учреждения.

Интеграция нового программного обеспечения в банкоматы расширит их функционал. Клиенты смогут снимать средства бесконтактно, прикладывая к АТМ смартфон. Кроме того, банкоматом будет удобнее пользоваться — можно будет листать страницы, увеличивать и уменьшать изображения.

Windows 10 IoT Enterprise — это полная версия Windows 10, которая обеспечивает легкость в управлении и безопасность для решений в сфере Интернета вещей.

Операционная система предназначена для мощных промышленных устройств, которые используются в розничной торговле, на производстве, в здравоохранении и других отраслях.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что популярность банкоматов снова растет. Например, популярность банкоматов в Китае выросла до 23%, в основном, благодаря стараниям банков перевести больше клиентов на самообслуживание.

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