Участники аукциона также могут участвовать в торгах, называя ставки в фиатных деньгах

Компания элитной недвижимости Hilton & Hyland, которая принадлежит отцу Пэрис Хилтон — бизнесмену Рику Хилтону, выставила на продажу исторический особняк, расположенный в Риме, примерно за $42 млн. Согласно информации издания TMZ, этот знаменитый дом будет продан с аукциона за криптовалюту.

Отмечается, что особняк под названием Palazzetto был построен в XVI веке. Его сооружением занимался легендарный архитектор и скульптор Джакомо Делла Порта, который ранее сотрудничал с Микеланджело. В этом историческом доме есть 5 этажей, 11 спален, 15 ванных комнат и 3 кухни, а также современный тренажерный зал, спа-центр, кинотеатр и комната для развлечений.

Этот дом намерены продать за криптовалюту. Однако участники аукциона могут предлагать ставки и в фиатной валюте.

Интересно, что Palazzetto — не первый особняк, который хотят продать с молотка за виртуальные деньги. Так, в Нью-Йорке выставлено на продажу здание, которое можно купить за Bitcoin, Ethereum или Ripple.

Баронесса Мишель Моне вместе со своим избранником — бизнесменом Дугом Барроуменом, продали 50 из своих 1300 объектов недвижимости в Дубае за биткоины. А один из крупнейших застройщиков Ирландии в этом году также начал принимать к оплате биткоины за объекты недвижимости.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что картину Энди Уорхола выставили на крипто-аукцион. В ходе события блокчейн-платформа Maecenas намерена продать картину Энди Уорхола «14 небольших электрических стульев» стоимостью $5,6 млн.

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По материалам bitcoinist.com.