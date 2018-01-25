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Обнаружены сотни фейковых приложений для криптовалют

25.01.2018 12:05

Как на площадках Google и Apple расплодились сотни фейковых криптоприложений

фейковых криптоприложений

Насчитали уже 661 фейковых криптоприложений. Фото: czasdzieci.pl

Компания по кибербезопасности RiskIQ проверила 18 тыс приложений в 20 разных магазинах софта для смартфонов. В результате было обнаружено 661 фейковое приложение для операций с криптовалютами. В этой двадцатке есть App Store и Google Play — в последнем собралось 272 опасных криптоприложения.

Разработчики таких приложений описывают свои продукты как «биткоин биржа», «биткоин-кошелек» или «криптовалюта», пользуясь популярностью криптоиндустрии.

Инвесторы постоянно мониторят магазины приложений. В RiskIQ предупреждают, что до загрузки программы необходимо проверять личности разработчиков, отзывы и число загрузок приложения. Впрочем, даже инвесторы часто пренебрегают этими правилами, а число загрузок — не всегда эффективный показатель. Ведь фейки часто становятся популярными.

Например, в прошлом месяце фейк MyEtherWallet вырвался в топ-загрузок в Apple store. Сама его загрузка бесплатна, но чуть позже фейковый кошелек снимал со счетов пользователей по $4.99. Саппорт Apple Store еще не успел отреагировать, а фейковая программа уже стала третьей по популярности, правда, ненадолго. Настоящему приложению для создания эфир-кошельков еще долго пришлось отбиваться от жалоб скачавших фейк.


Еле разобравшись с фейком в App Store, реальным разработчикам пришлось снова просить о помощи — позже фейк просочился и в Google Play.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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Рубрики: БезопасностьМирНовости
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