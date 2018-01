Обнаружены сотни фейковых приложений для криптовалют

Как на площадках Google и Apple расплодились сотни фейковых криптоприложений

Компания по кибербезопасности RiskIQ проверила 18 тыс приложений в 20 разных магазинах софта для смартфонов. В результате было обнаружено 661 фейковое приложение для операций с криптовалютами. В этой двадцатке есть App Store и Google Play — в последнем собралось 272 опасных криптоприложения.

Разработчики таких приложений описывают свои продукты как «биткоин биржа», «биткоин-кошелек» или «криптовалюта», пользуясь популярностью криптоиндустрии.

Инвесторы постоянно мониторят магазины приложений. В RiskIQ предупреждают, что до загрузки программы необходимо проверять личности разработчиков, отзывы и число загрузок приложения. Впрочем, даже инвесторы часто пренебрегают этими правилами, а число загрузок — не всегда эффективный показатель. Ведь фейки часто становятся популярными.

Например, в прошлом месяце фейк MyEtherWallet вырвался в топ-загрузок в Apple store. Сама его загрузка бесплатна, но чуть позже фейковый кошелек снимал со счетов пользователей по $4.99. Саппорт Apple Store еще не успел отреагировать, а фейковая программа уже стала третьей по популярности, правда, ненадолго. Настоящему приложению для создания эфир-кошельков еще долго пришлось отбиваться от жалоб скачавших фейк.

⚠️⚠️⚠️ There is a FAKE MyEtherWallet app on Google Play that has yet to be removed.

Please help us light a fire under @GooglePlay’s butts and get it taken down!

🚨REPORT THIS (DO NOT DOWNLOAD):🚨 https://play(dot)google(dot)com/store/apps/details?id=com.ether.etherwallet

— MyEtherWallet.com (@myetherwallet) 24 января 2018 г.