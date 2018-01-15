В Украине обнаружили шпионскую программу для смартфонов

Программа отслеживала переговоры и переписку через СМС и мессенджеры

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали распространение программного обеспечения, которое скрыто собирало информацию с мобильных телефонов украинцев.

Оперативники установили, что группа злоумышленников из разных регионов Украины разработала программу для скрытого снятия информации с мобильных устройств.

Отмечается, что программа перехватывала телефонные разговоры, СМС и ММС-переписки, общение через популярные мессенджеры и электронную почту, предоставляла доступ к фото- и видеофайлам телефона, фиксировала местонахождение абонента.

Сотрудники СБУ в Харьковской области провели ряд обысков в офисах и по местам проживания участников группы, во время которых изъяли доказательства противоправной деятельности злоумышленников. Решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения в совершении преступлений. Расследование продолжается.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мошенники начали продавать фейковую криптовалюту от Telegram. При этом никаких официальных сообщений от Telegram о старте продаж не было.

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По материалам ubr.ua