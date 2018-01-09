close-btn
PaySpaceMagazine
Свежий номер PaySpace Magazine 2017 #2
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Мошенники придумали схему для кражи денег с банковских сейфов — НБУ

09.01.2018 20:30

Злоумышленники ограбили сейфы в одном из украинских банков

Мошенники придумали схему для кражи денег с банковских сейфов — НБУ. Фото: risk.net

В НБУ с информацией об осуществлении досудебного расследования похищения с арендованных индивидуальных сейфов денежных средств и ценностей обратился следственный отдел Шевченковского отдела полиции Главного управления Нацполиции во Львовской области.

В сообщении говорится, что неизвестные лица с помощью поддельного украинского паспорта с переклеенными фотографиями арендовали индивидуальные сейфы в одном из банков Украины.

Это позволило злоумышленникам неоднократно в течение длительного времени находиться в хранилище без всякого надзора и путем подбора ключей совершить похищение денежных средств и ценностей из индивидуальных сейфов других клиентов банка.

НБУ рекомендует финучреждениям усилить контроль за верификацией клиентов, имеющих доступ в помещение, где расположены индивидуальные сейфы и в случае выявления аналогичных фактов сообщать в правоохранительные органы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что подросток выманил у украинцев почти 4 млн грн через поддельный обменник. Дело 17-летнего афериста уже расследовано и передано в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хакеры взламывают интернет-магазины, созданные на популярной платформе

По материалам minfin.com.ua

Рубрики: БанкиБезопасностьНБУНовостиУкраина
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме