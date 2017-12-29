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Хакеры взламывают интернет-магазины, созданные на популярной платформе

29.12.2017 15:01

Взлом сайтов, созданных с помощью конструктора Magento, произошел через популярное расширение службы поддержки

Хакеры взламывают интернет-магазины, созданные на популярной платформе. Фото: grentmedia.hu

Специалист по безопасности Виллем де Грут обнаружил, что созданные с помощью популярного конструктора Magento сайты интернет-магазинов были атакованы хакерами при помощи расширения службы поддержки.

Расширение под названием Mirasvit Helpdesk позволяет отображать на сайтах интернет-магазинов виджет «Связаться с нами».

Де Грут опубликовал в своем блоге несколько инструкций для владельцев сайтов на платформе Magento, которые позволят проверить, были ли их сайты подвергнуты риску из-за Mirasvit Helpdesk.

Компания отказалась комментировать эту ситуацию, но опубликовала сообщение в блоге, предупреждающее клиентов о текущих попытках взлома. Пользователям также напомнили о необходимости обновить расширения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в полиции назвали самый популярный вид мошенничества. В Киевской области самым популярным видом мошенничества признали операции с банковскими картами.

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По материалам thepaypers.com

Рубрики: БезопасностьНовостиЭлектронная коммерция
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