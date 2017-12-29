Подросток выманил у украинцев почти 4 млн грн через поддельный обменник

Дело 17-летнего афериста уже расследовано и передано в суд

В Киеве подросток с сообщниками открыли фейковый пункт обмена валют и смогли таким образом присвоить себе 3,87 млн грн украинцев. Об этом сообщает столичная прокуратура.

В июле текущего года молодой уроженец Черниговской области приехал в столицу. Тут он вступил в преступный сговор с мужчиной и женщиной и решил заняться незаконным заработком. Мужчина размещал объявления в интернете об обмене иностранной валюты по выгодному курсу, а юноша вместе с женщиной — снимали помещения под пункт обмена валют с запасными выходами.

После того как потенциальные покупатели отдавали деньги парню, который выполнял роль продавца, последний беспрепятственно исчезал из помещения.

В ходе досудебного расследования удалось установить причастность преступников к совершению 4 таких эпизодов, в результате которых они незаконно завладели средствами граждан на сумму 3,87 млн грн.

На сегодня обвинительный акт по ч. 5 ст. 186 (грабеж), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины относительно 17-летнего парня направлен в Оболонский райсуд для рассмотрения по существу. За совершенное подростку грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Материалы в отношении двух сообщников несовершеннолетнего выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором еще продолжается.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в полиции назвали самый популярный вид мошенничества. В Киевской области самым популярным видом мошенничества признали операции с банковскими картами.

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По материалам ubr.ua