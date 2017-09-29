Киевляне смогут найти и оплатить парковку со смартфона в один клик

С момента запуска обновленного приложения Parking UA вдвое возросло количество водителей, которые рассчитываются за парковку онлайн

Компания Mastercard в партнерстве с LeoGaming представили обновленное мобильное приложение Parking UA (ранее — Kyiv Parking App). Оно позволяет выбирать удобное место парковки среди 219 муниципальных площадок КП «Киевтранспарксервис». А также оплачивать его благодаря интегрированной платформе цифровых кошельков Masterpass.

Найти паркоместо можно прямо в приложении на интерактивной карте. Поиск осуществляется в режиме реального времени. Также программа предлагает проложить маршрут к площадке и отображает актуальные данные об услувиях парковки (стоимость, часы работы).

Позднее в Parking UA можно будет приобрести парковочный месячный абонемент на определенную площадку или все доступные в приложении.

Загрузить обновленное приложение можно в Google Play и App Store или с помощью QR-кода непосредственно на паркомате. Пользователи Kyiv Parking App могут автоматически обновить приложение, и в Parking UA появятся ранее загруженные в Masterpass карты и до 9 зарегистрированных в предыдущей версии приложения автомобилей.

Чтобы оплатить парковку в Parking UA, достаточно выбрать площадку, ввести номер авто, продолжительность парковки (оплата почасово) и нажать кнопку оплаты с Masterpass. Для этого необходимо лишь один раз ввести данные банковских карт в кошелек Masterpass.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в Киеве заработала бесконтактная оплата парковки со смартфона через Privat24. Всё, что нужно сделать, – найти в мессенджере Privat24 компанию «Парковка», определить геопозицию, указать номер авто и выбрать срок парковки.

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