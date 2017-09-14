Киевское метро оборудуют видеокамерами с системой распознавания лиц

Сначала камеры появятся в вестибюлях, а затем и в вагонах столичного метро
Киевская городская государственная администрация намерена оборудовать вестибюли всех станций метрополитена видеокамерами с системой распознавания лиц.
Об этом сообщает директор Департамента информационно-коммуникационных технологий, руководитель проекта Kyiv Smart City Юрий Назаров.
На каждой станции планируется установить от 4 до 10 видеокамер в зависимости от количества входов — выходов.
Сейчас департамент объявил тендер на поставку камер на 11 млн гривен.
Как известно, КП «Киевский метрополитен» намерен оборудовать вагоны метро камерами видеонаблюдения за 83 млн гривен в 2017-2019 годах.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в киевском метро начали продавать билеты с QR-кодом. Первоначально только на одной станции.
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По материалам minfin.com.ua