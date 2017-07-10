UnionPay сообщил об успехе своего мобильного кошелька

За полгода количество транзакций в приложении выросло вдвое

Согласно последним данным, объем трансграничных транзакций, совершенных с помощью мобильного приложения UnionPay — QuickPass — растет. В первом полугодии 2017 пользователи кошелька в два раза чаще использовали его для перевода средств. Более того, QuickPass стал популярнее не только среди китайцев, но и зарубежных клиентов UnionPay. В основном это выходцы из Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии.

Так, объем транзакций из Гонконга и Макао увеличился более чем втрое. Также в семь раз выросло количество платежей, которые выходцы из этих регионов осуществляли на территории матетерикового Китая.

Помимо прочих вариантов оплаты, мобильный кошелек использует QR-коды. В этом году было принято решение поощрять этот тип передачи платежной информации. Кроме Гонконга и Сингапура, в ближайшее время мобильные платежи по QR запустят в Таиланде, Индонезии и Австралии.

В Таиланде UnionPay в рамках сотрудничества с Visa и Mastercard занимается разработкой общего стандарта оплаты по QR-коду. Позже этот стандарт будет рекомендован Банком Таиланда местным финансовым учреждениям и торговцам.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что в украинских ресторанах можно оплатить счет через QR-код. Бесконтактное решение для расчетов в ресторанах разработал Приватбанк в партнерстве с компанией POSTER, которая занимается автоматизацией приема платежей в заведениях питания.

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