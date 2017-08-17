Китайский сервис Alipay выйдет на новый рынок в 2018 году

Alibaba запустит специализированную версию своей системы цифровых платежей еще в одной стране

Китайская компания Alibaba намерена запустить свою мобильную платежную платформу в Японии в начале 2018 года.

Ant Financial Services – финансовое подразделение Alibaba в Японии – запустит отдельную версию системы цифровых платежей Alipay под новым брендом, созданную специально для японского рынка. В рамках сервиса, потребители смогут привязывать свои банковские счета к мобильному приложению, а также совершать платежи через QR-коды.

До этого совершать платежи с помощью Alipay могли только пользователи, имеющие счет в китайском банке, но японская версия сервиса будет совместима также со счетами банков Японии. В планах компании привлечь к новому сервису 10 млн пользователей в течение трех лет.

С помощью сервиса японские потребители смогут совершать платежи в Китае. Такая возможность будет очень полезной для 2,5 млн туристов и людей, занимающихся бизнесом, которые ежегодно путешествуют из Японии в Китай.

Ожидается, что сервис будет активно использоваться в сфере бизнеса, посетителями кинотеатров, ритейлерами.

Рынок мобильных платежей в Китае в 2017 году достигнет $2,24 трлн. Для сравнения, рынок цифровых платежей в Японии, согласно данным исследовательского института Nomura Research Institute, оценивается в $50,6 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Alibaba представила собственного голосового помощника. AliGenie объединит ряд сервисов от компании Alibaba, включая онлайн-шопинг и цифровые развлечения.

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По материалам thepaypers.com