Количество пользователей Amazon Prime в США выросло вдвое

Amazon Prime стимулирует совершение покупок благодаря специальным бонусам для подписчиков

Согласно данным исследовательской компании Consumer Intelligence Research Partners, количество участников программы Amazon Prime в США достигло 85 млн, что на 35% больше, чем в прошлом году и в два раза больше, чем в 2015 году.

Исследование также выявило, что участники Amazon Prime тратят в среднем 1,300 долларов каждый. Для сравнения, пользователи, которые не платят ежегодный взнос в размере 99 долларов за подписку Prime, тратят около 700 долларов.

Amazon Prime стимулирует совершение покупок, так как обладателям подписки Prime предлагают бесплатную двухдневную доставку на более чем 50 миллионов товаров.

Недавно компания Amazon предоставила возможность своим клиентам оплачивать подписку Prime ежемесячно. Стоимость подписки на месяц составляет 10,99 доллара, на год — 99 долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что голосовой помощник Amazon Alexa стал в три раза умнее. Самый популярный навык Amazon Alexa – это флеш-брифинг.

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По материалам pymnts.com