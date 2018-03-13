Кредитование в такси: популярный перевозчик идет в FinTech

Какие сервисы будут доступны водителям такси?

Grab уже известен, как главный конкурент Uber в Юго-Восточной Азии. Теперь компания стремится преуспеть в сфере FinTech.

Азиатский сервис такси Grab (штаб-квартира в Сингапуре) расширяет возможности своего мобильного приложения. Теперь помимо мобильных платежей, в программе можно будет получить микрокредит и оформить страховку.

Чтобы предоставлять водителям новые финансовые сервисы, Grab объединилась с Credit Saison, крупнейшим провайдером кредитных карт в регионе (около 70 млн штук в обращении). Услуги страхования будут предоставляться совместно с американской страховой компанией Chubb.

В рамках сотрудничества компании планируют создать совместное предприятие под названием Grab Financial Services Asia. Об этом директор компании рассказал на конференции Money 20/20 Asia, которая проходит с 13 по 15 марта в Сингапуре. Эту инициативу в компании объясняют желанием расширить свое влияние в регионе.

На сегодняшний день такси фирмы работает в восьми странах. Но платежные сервисы будут доступны только в Индонезии, крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии.

Компания планирует продвигать свои новые финансовые сервисы довольно необычным образом. Вместо уведомлений в приложении, Grab проведет рекламную кампанию офлайн. Водители узнают о возможности взять кредит у Grab через специальных агентов или на мероприятиях для сотрудников фирмы.

Grab относительно новый участник платежного пространства, но компания уже имеет серьезное влияние. Ее стоимость оценивается в $6 млрд, а инвесторами являются SoftBank, индонезийская Lippo Group и китайская Didi Chuxing. Некоторые эксперты утверждают, что Grab сможет использовать свои связи в частном и государственном секторах для предоставления финансовых услуг в регионе Юго-Восточной Азии, который является достаточно сегментированным в плане финансовых сервисов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что азиатский конкурент Uber привлек миллиарды инвестиций. Компания Grab, конкурирующая с Uber в Юго-Восточной Азии, привлекла более $2 млрд финансирования.

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