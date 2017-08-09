Крупная американская корпорация выпустила собственное платежное решение для банков

Корпорация Oracle, второй по величине доходов производитель ПО (после Microsoft), объявила о запуске Oracle Banking Payments
Oracle Banking Payments — это новое глобальное платежное решение для банков.
Сервис разработан на базе стандарта ISO 20022 и поддерживает глобальные и локальные платежные стандарты (SEPA, Swift 2017, Fedwire, US ACH и Swift gpi).
Oracle Banking Payments предназначен для оказания помощи банкам в обмене платежными сообщениями, преобразовании сообщений и обработке платежей.
Таким образом, банки смогут расширить свое партнерство с третьими сторонами и курировать новые бизнес-модели в сотрудничестве с финтех-компаниями.
Oracle FSS поддерживает и обеспечивает осуществление платежей уже на протяжении 20 лет и работает в 500 банках 140 стран мира.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что EMVCo представит новое решение для мобильных платежей. Новая разработка популяризирует платежи с помощью QR-кодов.
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По материалам thepaypers.com