Крупнейшие банки США перейдут на возобновляемую энергию

Офисы JPMorgan и Citigroup будут использовать только возобновляемую энергию уже через три года

Крупнейшие инвестиционные банки США – Citigroup и JPMorgan – пообещали перейти на возобновляемую энергию к 2020 году.

Банки сообщили о том, что присоединяются к программе RE100, созданной благотворительной организацией The Climate Group.

Среди других компаний, которые обязались использовать только возобновляемые источники энергии в работе своих филиалов, Estee Lauder, Kellogg и DBS Bank.

У JPMorgan – крупнейшего банка США с активами на сумму $2,6 трлн — есть офисы в более, чем 60 странах мира с общей площадью недвижимости 75 млн квадратных футов. Вся эта площадь будет освещаться за счет энергии, полученной из возобновляемых источников.

Переход на возобновляемые источники энергии может стать выгодным для бизнеса двух банковских титанов. По словам Майкла Либрейха, основателя Bloomberg New Energy Finance, стоимость солнечной, ветровой энергии и других зеленых технологий падает быстрее, чем прогнозировали аналитики всего несколько лет назад.

В своем выступлении на конференции в Лондоне Либрейх сказал, что чистая энергия станет более экономичной, чем ископаемое топливо для многих коммунальных предприятий.

В JPMorgan намерены вложить в возобновляемую энергетику около $200 млрд к 2025 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупнейшие банки одной из стран отменили комиссию за снятие денег в банкоматах. Аналитики полагают, что это не приведет банки к существенным потерям прибыли.

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По материалам independent.co.uk