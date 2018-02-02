Крупный европейский банк запустит платежи через Ripple для частных лиц

Платежи на блокчейне станут доступны для физлиц-клиентов банка

Уже в первом квартале 2018 года Banco Santander намерен внедрить мобильные международные платежи для частных клиентов с использованием блокчейна Ripple.

Технологию на протяжении 18 месяцев тестировали сотрудники банка. Для платежей от 10 до 10 тыс фунтов стерлингов использовался Apple Pay, с верификацией через Touch ID.

Banco Santander планирует внедрить услугу в четырех странах одновременно и обещает полную прозрачность комиссий и авансовых платежей.

Banco Santander



В ноябре британское подразделение банка также объявило о сотрудничестве с American Express для использования технологии Ripple в трансграничных B2B-платежах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Украина входит в ТОП стран по внедрению блокчейна. Украина является одним из мировых лидеров по внедрению Blockchain-технологии.

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По материалам finextra.com