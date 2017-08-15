Курс биткоина упадет вдвое — прогноз аналитиков Goldman Sachs

За пятой волной роста курса биткоина последует коррекция

Сейчас биткоин находится на пятой волне повышения, в рамках которой курс криптовалюты может достичь отметки в $4827 в очень короткий срок. Такой прогноз сделал аналитик Goldman Sachs Шеба Джафари, передает CNBC.

Однако, сразу после волны повышения последует коррекция, в результате которой цена биткоина обвалится до $2221.

Согласно CoinDesk, биткоин достиг очередного рекорда в $4,348.23 в понедельник. Это означает, что криптовалюте не хватает всего 11% до максимальной отметки, о которой говорит Джафари.

Другие аналитики также придерживаются мнения о том, что курс биткоина может достичь отметки в несколько десятков тысяч долларов в ближайшие пару лет. Ожидается, что растущий интерес инвесторов к цифровой валюте, чей оборот будет ограничен 21 млн монет, вполне вероятно приведет к резкому росту ее курса.

На момент публикации цена биткоина, согласно CoinDesk, составляла $4140 за 1BTC.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что нардепы приобрели биткоинов на сотни миллионов гривен. В Верховной Раде обнаружены три депутата из «Блока Петра Порошенко» (БПП), которые вложили в криптовалюту огромные суммы денег.

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