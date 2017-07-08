Лондонская галерея искусств будет принимать к оплате биткоины

Предметы искусства можно будет приобрести за цифровые валюты

Лондонская галерея искусств Dadiani Fine Art (Мейфэр) начала принимать к оплате шесть цифровых валют, включая Bitcoin, Ethereum и Ethereum Classic.

По мнению владелицы галереи Элисы Дадиани, внедрение цифровых валют, таких как биткоин, в мир искусства станет сигналом для других бизнесов, чтобы начать задумываться о внедрении технологических инноваций.

Существующая система устарела, а цифровые валюты, по мнению Дадиани, могут стать глотком свежего воздуха.

«Это может стать поворотным моментом для рынка криптовалют. На протяжении многих лет цифровые валюты недооценивали. Однако если традиционные бизнесы, такие как галереи искусств, начали заниматься их внедрением, это верный признак того, что криптовалюты имеют огромный потенциал изменить традиционный уклад ведения бизнеса», отмечает Элиса Дадиани, владелица Dadiani Fine Art.

Кроме Bitcoin галерея будет принимать к оплате Ethereum, Ethereum Classic, Ripple, Litecoin и Dash. Более того, в планах галереи выпуск собственной криптовалюты — DadiCoin.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам cryptocoinsnews.com