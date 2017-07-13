Международные переводы в биткоинах узаконены в Южной Корее

Финтех-компании смогут смело конкурировать с традиционными банками благодаря низким комиссиям и скорости проведения транзакций

Финтех-компании в Южной Корее смогут получить разрешения, которые позволяют предлагать услуги международных переводов в биткоинах.

Начиная с 18 июля, согласно принятым поправкам к закону о валютных операциях в Южной Корее, финтех-компании, зарегистрированные в Службе финансового надзора (Financial Supervisory Service, FSS), смогут легально «предлагать услуги по международным денежным переводам на небольшие суммы».

Зарегистрировавшись, компании смогут использовать разные методы отправки денег за границу, включая использование крптовалюты Bitcoin.

Чтобы получить такое разрешение от Службы финансового надзора, компании должны располагать акционерным капиталом размером не менее 2 млрд вон (около 1,75 млн долларов), а соотношение между заемными и собственными средствами должно быть не ниже 200%.

Регуляторы отмечают, что ограничение на один перевод через финтех-компанию будет составлять около 3 тыс долларов. Годовой лимит на международные переводы через финтех-компании будет установлен на уровне 20 тыс долларов.

Финтех-компании смогут смело конкурировать с традиционными банками, в частности, благодаря низким комиссиям на переводы и скорости проведения транзакций.

Для сравнения, комиссия на международные переводы в банках составляет 50-60 тыс вон, а в финтех-компаниях — от 3 тыс до 40 тыс вон.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам bitcoin.com