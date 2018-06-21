Миллиард пользователей в месяц: Instagram достиг нового рекорда

По темпам роста соцсеть уже затмила Snapchat и Facebook

Социальная сеть Instagram объявила о достижении отметки в 1 млрд активных пользователей в месяц.

Эта массовая аудитория может стать мощной базой для IGTV, сервиса для создания более продолжительных видео, чем соцсеть предлагала ранее. В то время как над вариантами монетизации IGTV в соцсети еще думают, создатели контента уже могут получить к нему доступ и построить свою фан-базу.

Стоит отметить, что приток пользователей в Snapchat вырос всего на 2,13% процента в первом квартале 2018 года до 191 млн, а количество ежемесячных пользователей Facebook выросло на 3,14% до 2,196 млрд. Instagram же показывает рост около 5% за квартал.

Достижение отметки в 1 млрд пользователей может оказать давление на Instagram — соцсети, возможно, придется искать способы приносить больше денег семье Facebook. Впрочем, Facebook никогда не выбивал с Instagram доходы и не давал никаких указаний на этот счет. По оценкам eMarketer, Instagram в этом году получит $5,48 млрд доходов от рекламы в США, что на 70% больше, чем в прошлом году.

CПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Instagram снова расширил свой функционал для шопинга. Соцсеть продолжает работать над e-commerce инициативами.

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По материалам techcrunch.com