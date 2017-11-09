Мишени DDoS-атак: какие страны чаще всего становятся жертвами хакеров

Лаборатория Касперского составила ТОП-5 стран по количеству DDoS-атак

В третьем квартале текущего года DDoS-атаки затронули 98 государств. Во втором квартале количество государств, пострадавших от DDoS-атак, составило 86. Об этом сообщают в «Лаборатории Касперского».

Чаще всего целью кибермошенников становится Китай: на эту страну пришлось 63,3% всех DDoS-атак. За ней идут США (12,98%), Южная Корея (8,7%), Россия (1,58%) и Великобритания (1,36%).

В течение всего квартала самым свободным от DDoS-атак днем стало 24 июля (296 атак), а максимальное количество атак было зафиксировано 26 сентября — 1508, 27 июля — 1399 и 24 сентября — 1497.

Большая часть DDoS-атак – 69,62 % – в течение квартала была осуществлена с Linux-ботнетов. Ещё 30,38 % пришлось на системы под управлением Windows.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Порошенко подписал закон о кибербезопасности. Президент утвердил основные принципы обеспечения кибербезопасности Украины.

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По материалам 3dnews.ru