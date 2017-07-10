Мобильный вирус заразил 14 млн смартфонов по всему миру

Вредоносная программа уже принесла своим создателям 1,5 млн долларов

Вирус CopyCat, который заражает устройства на базе Android, поразил уже 14 млн смартфонов по всему миру.

Об этом сообщают в пресс-службе Check Point Software Technologies.

Принцип работы вируса следующий: он проникает в систему и генерирует доходы от рекламы. Вредоносная программа уже принесла своим создателям 1,5 млн долларов.

Жертвами вируса в основном стали жители Юго-Восточной Азии и США. CopyCat, чья загрузка и активация, как правило, не вызывают подозрений у пользователя, уже взломал 8 млн всех зараженных устройств.

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Ранее сообщалось о том, что вирус Petya поразил каждый десятый компьютер в Украине. По приблизительным подсчетам, в результате кибератаки 27 июня вышли из строя 10% частных, правительственных и корпоративных компьютеров.

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По материалам gazeta.ru