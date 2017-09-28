Полноценный маркетплейс: modnaKasta меняет стратегию

Зачем madnaKasta запускает маркетплейс — читайте далее

Украинский интернет-магазин modnaKasta планирует до конца года запустить полноценный маркетплейс с широким ассортиментом товаров — одежда, обувь, игрушки, товары для дома и спорта, бакалея, словом товары повседневного спроса. Таким образом, к уже существующим обещаниям бренда (лучшая цена, лучшее обслуживание, интересный опыт шоппинга) добавится широкий и постоянный ассортимент.

Площадка будет работать параллельно на одной платформе сайта modnaKasta, что фактически уже сейчас происходит, но больше в тестовом режиме.

С названием маркетплейса пока не определились. Среди возможных вариантов — Маркет, Каталог, Полка. Точная дата полномасштабного запуска нового проекта тоже пока не известна.

На вопрос о том, как компания планирует отстраиваться от уже существующих маркетплейсов, PR-директор компании, Наталья Логвин рассказала редакции PaySpace Magazine, что этот проект — скорее о стратегии развития самой modnaKasta, чем о конкуренции с существующими маркетплейсами.

Ожидается, что инициатива позволит шоппинг-клубу нарастить органический трафик за счет появления постоянного ассортимента товаров. Ведь до сих пор сменяющие друг друга акции не позволяли ритейлеру наладить эффективный поиск в Google.

На вопрос, как появление стабильного ассортимента отразится на стоимости товаров, в компании ответили, что продолжат формировать конкурентоспособные цены. Однако уже сейчас в modnaKasta прогнозируют спрос на постоянные категории товаров среди покупателей, которые готовы платить больше, чем на сайте распродаж modnaKasta.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что ModnaKasta закрывает один из своих проектов — службу доставки товаров из США. С 1 июня 2017 года проект GlobalKasta прекратил свою работу после года присутствия на рынке международной доставки.

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