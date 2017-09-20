Нацбанк займется повышением финансовой грамотности в регионах

С 20 сентября в Одессе пройдет серия мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения

Акция продлится три дня в рамках совместной инициативы Национального банка, проекта Агентства США по международному развитию USAID «Трансформация финансового сектора» и международной платежной системы Visa «Дни финансовой осведомленности».

Для молодежи проведут интерактивные воркшопы и тренинги по финансовой грамотности. Для экспертов финансового рынка и ученых — лекции от 12 спикеров-представителей финансового рынка.

Все дни будет работать выездная выставка Музея денег НБУ, состоящая из двух основных частей: исторической экспозиции и уникальной коллекции памятных монет.

Кроме того, посетители смогут посмотреть ролики кампании «Гривна — наш символ», которые позволят узнать об историческом и символическом смысле банкнот украинской валюты, а также посетить кешлес-зону.

Соорганизаторы и партнеры мероприятия видят стратегическую цель проекта в повышении финансовой осведомленности граждан.

Также в Одессе будут представлены результаты нескольких всеукраинских опросов населения по финансовой грамотности и поведению украинских потребителей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZIE

Одно из последних исследований USAID показало, что несмотря на то, что за последние несколько лет украинцы стали намного более грамотными в финансовых вопросах, их знаний все еще недостаточно, чтобы полностью доверять безналичным платежам.

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