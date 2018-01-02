Названа десятка самых влиятельных компаний 2017 года

Лидер рейтинга обошел даже таких гигантов, как Google и Visa
Согласно рейтингу консалтингового агентства Brand Finance, в 2017 году самым влиятельным брендом в мире стал производитель детских игрушек из Дании Lego.
Как отмечается, в рейтинге стоимости брендов Lego занимает лишь 196 место, а вот по влиятельности опережает Google, Nike, Visa и многие другие бренды.
Сообщается, что при составлении рейтинга самых влиятельных брендов оценивалась популярность и известность бренда, репутация компании и лояльность потребителей.
В 2015 году Lego также признавали самым влиятельным брендом, а в 2016 году производитель конструкторов занял второе место в этом рейтинге.
Как отмечают эксперты Brand Finance, одной из самых сильных сторон Lego является то, что компания при создании новой продукции учитывает интересы не только детей, но и их родителей.
Компания Lego до сих пор находится под контролем семьи, член которой придумал конструкторы еще в 1950-е годы.
В первую десятку самых влиятельных брендов вошли:
- Lego (Дания, игрушки)
- Google (США, IT)
- Nike (США, одежда)
- Ferrari (Италия, автомобили)
- Visa (США, финансы)
- Disney (США, развлечения)
- NBC (США, СМИ)
- PwC (США, специализированные услуги)
- Johnson & Johnson (США, косметика, гигиена)
- McKinsey (США, специализированные услуги).
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что богатейшие люди мира в 2017 увеличили свое состояние еще на $1 трлн. Богатейшие люди мира за этот год стали еще богаче.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТОП-17 стран с самыми безопасными банками
По материалам ubr.ua