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Названа десятка самых влиятельных компаний 2017 года

02.01.2018 12:31

Лидер рейтинга обошел даже таких гигантов, как Google и Visa

Названа десятка самых влиятельных компаний 2017 года. Фото: reed.co.uk

Согласно рейтингу консалтингового агентства Brand Finance, в 2017 году самым влиятельным брендом в мире стал производитель детских игрушек из Дании Lego.

Как отмечается, в рейтинге стоимости брендов Lego занимает лишь 196 место, а вот по влиятельности опережает Google, Nike, Visa и многие другие бренды.

Сообщается, что при составлении рейтинга самых влиятельных брендов оценивалась популярность и известность бренда, репутация компании и лояльность потребителей.

В 2015 году Lego также признавали самым влиятельным брендом, а в 2016 году производитель конструкторов занял второе место в этом рейтинге.

Как отмечают эксперты Brand Finance, одной из самых сильных сторон Lego является то, что компания при создании новой продукции учитывает интересы не только детей, но и их родителей.

Компания Lego до сих пор находится под контролем семьи, член которой придумал конструкторы еще в 1950-е годы.

В первую десятку самых влиятельных брендов вошли:

  • Lego (Дания, игрушки)
  • Google (США, IT)
  • Nike (США, одежда)
  • Ferrari (Италия, автомобили)
  • Visa (США, финансы)
  • Disney (США, развлечения)
  • NBC (США, СМИ)
  • PwC (США, специализированные услуги)
  • Johnson & Johnson (США, косметика, гигиена)
  • McKinsey (США, специализированные услуги).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что богатейшие люди мира в 2017 увеличили свое состояние еще на $1 трлн. Богатейшие люди мира за этот год стали еще богаче.

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По материалам ubr.ua

Рубрики: Итоги 2017КомпанииНовости
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