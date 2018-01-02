Названа десятка самых влиятельных компаний 2017 года

Лидер рейтинга обошел даже таких гигантов, как Google и Visa

Согласно рейтингу консалтингового агентства Brand Finance, в 2017 году самым влиятельным брендом в мире стал производитель детских игрушек из Дании Lego.

Как отмечается, в рейтинге стоимости брендов Lego занимает лишь 196 место, а вот по влиятельности опережает Google, Nike, Visa и многие другие бренды.

Сообщается, что при составлении рейтинга самых влиятельных брендов оценивалась популярность и известность бренда, репутация компании и лояльность потребителей.

В 2015 году Lego также признавали самым влиятельным брендом, а в 2016 году производитель конструкторов занял второе место в этом рейтинге.

Как отмечают эксперты Brand Finance, одной из самых сильных сторон Lego является то, что компания при создании новой продукции учитывает интересы не только детей, но и их родителей.

Компания Lego до сих пор находится под контролем семьи, член которой придумал конструкторы еще в 1950-е годы.

В первую десятку самых влиятельных брендов вошли:

Lego (Дания, игрушки)

Google (США, IT)

Nike (США, одежда)

Ferrari (Италия, автомобили)

Visa (США, финансы)

Disney (США, развлечения)

NBC (США, СМИ)

PwC (США, специализированные услуги)

Johnson & Johnson (США, косметика, гигиена)

McKinsey (США, специализированные услуги).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что богатейшие люди мира в 2017 увеличили свое состояние еще на $1 трлн. Богатейшие люди мира за этот год стали еще богаче.

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По материалам ubr.ua