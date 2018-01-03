Названы даты выхода в свет смартфонов-флагманов 2018 года

В сети появилась информация о сроках выхода на рынок новых смартфонов-флагманов

Сторонники различных брендов уже узнали, когда смогут приобрести себе новые топовые модели смартфонов. Это стало возможным благодаря утечке информации в китайском твиттере Weibo.

Напомним, компания Qualcomm в декабре 2017 года представила свой новейший процессор Snapdragon 845. В Weibo произошла утечка данных со списком телефонов, которые будут оборудованы этим чипсетом.

Ожидается, что Samsung представит свои Galaxy 9 и Galaxy 9+ уже в феврале 2018 года. В этом же месяце представит свои новинки еще один производитель из Южной Кореи, LG — G7 и G7+.

Подробнее о сроках выхода смартфонов-флагманов с Snapdragon 845 — на инфографике.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам nv.ua