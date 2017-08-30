Названы страны ЕС, где растет количество сделок в FinTech

Влияние Великобритании на европейском рынке финтеха сокращается

Согласно данным исследовательской компании CBInsights, решение о выходе Британии из состава ЕС положительно повлияло на финтех имидж Франции и Швеции. Количество сделок в сфере финансовых технологий в этих странах заметно увеличилось.

Великобритания по-прежнему лидирует по количеству соглашений в отрасли. Однако с 2014 года доля, которую страна занимает на этом рынке, упала с 45% до 34%.

Тем временем, на долю Франции теперь приходится 11% сделок в европейском FinTech (на 5% больше, чем в 2014). В Швеции заключается 12% подобных контрактов (на 3% больше, чем в 2014).

Влияние Великобритании на европейском рынке финтех сокращается. Ряд британских стартапов подчеркнули, что в результате политического решения им был ограничен доступ к Европейскому инвестиционному фонду, крупному источнику венчурного капитала, запущенному в ЕС.

Также молодые предприниматели из Соединенного Королевства отмечают трудности, связанные с набором квалифицированного персонала из-за рубежа.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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