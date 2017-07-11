НБУ нашел 84 нелегальных обменника

В первом полугодии 2017 НБУ провел 503 проверки пунктов по обмену валюты небанковских финансовых учреждений

Проверки прошли в Киеве и в 21 области Украины. По результатам было выявлено 84 нелегальных пункта обмена валют.

Больше всего таких пунктов (29) выявлено в Ивано-Франковской области. В Киеве и Запорожской области обнаружено по 18 пунктов, во Львовской области — 8, в Киевской — 5, в Кировоградской — 3.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк передает в правоохранительные органы. Наиболее эффективно реагируют на такие жалобы в Киеве и Киевской области.

Также данные о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото размещены на официальном интернет-сайте Национального банка в разделе «Незаконные пункты обмена валюты«.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Национальный банк Украины начал регулярные проверки с сентября 2016 года. В прошлом году НБУ осуществил 362 инспекции пунктов по обмену валюты в 14 регионах Украины. К концау 2017 года года запланировано охватить проверками пункты обмена валют небанковских финансовых учреждений по всей территории Украины.

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