НБУ запустил на своем сайте новую поисковую систему

Поисковая система позволит проверять информацию о лицензиях небанковских финучреждений

Национальный банк Украины создал и опубликовал на своем сайте поисковую систему «Информация о выданных лицензиях небанковским финансовым учреждениям и другим юридическим лицам (кроме банков)». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новая поисковая система позволяет пользователям самостоятельно формировать и загружать информацию о выданной небанковскому финучреждению генеральной лицензии на осуществление валютных операций, а также проверять силу таких лицензий.

Поиск лицензий в этой системе осуществляется по:

наименованию небанковского финучреждения;

коду НФУ ЕГРПОУ;

дате и номеру выданной лицензии;

виду валютной операции.

Система разработана в соответствии с требованиями нового Положения о порядке предоставления небанковским финансовым учреждениям, национальному оператору почтовой связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций, утвержденного постановлением Правления НБУ от 21 декабря 2017 года № 137.

Этим Положением предусмотрена выдача генеральной лицензии путем внесения учетной записи в электронный реестр и предоставлена возможность небанковским финучреждениям формировать выписку из такого реестра с помощью сайта НБУ.

В ближайшее время нацбанк планирует расширить поисковую систему информацией о выданных лицензиях на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а также о выданных юридическим лицам лицензиях на предоставление банкам услуг по инкассации.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ изменил порядок регистрации и лицензирования банков. Среди прочего, изменения затронули использование печатей в документах на регистрацию.

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