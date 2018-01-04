НБУ запустил на своем сайте новую поисковую систему

Поисковая система позволит проверять информацию о лицензиях небанковских финучреждений
Национальный банк Украины создал и опубликовал на своем сайте поисковую систему «Информация о выданных лицензиях небанковским финансовым учреждениям и другим юридическим лицам (кроме банков)». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Новая поисковая система позволяет пользователям самостоятельно формировать и загружать информацию о выданной небанковскому финучреждению генеральной лицензии на осуществление валютных операций, а также проверять силу таких лицензий.
Поиск лицензий в этой системе осуществляется по:
- наименованию небанковского финучреждения;
- коду НФУ ЕГРПОУ;
- дате и номеру выданной лицензии;
- виду валютной операции.
Система разработана в соответствии с требованиями нового Положения о порядке предоставления небанковским финансовым учреждениям, национальному оператору почтовой связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций, утвержденного постановлением Правления НБУ от 21 декабря 2017 года № 137.
Этим Положением предусмотрена выдача генеральной лицензии путем внесения учетной записи в электронный реестр и предоставлена возможность небанковским финучреждениям формировать выписку из такого реестра с помощью сайта НБУ.
В ближайшее время нацбанк планирует расширить поисковую систему информацией о выданных лицензиях на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а также о выданных юридическим лицам лицензиях на предоставление банкам услуг по инкассации.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что НБУ изменил порядок регистрации и лицензирования банков. Среди прочего, изменения затронули использование печатей в документах на регистрацию.
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