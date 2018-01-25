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Появилась новая криптовалюта Bitcoin Atom

25.01.2018 20:03

Цель Bitcoin Atom — дешевые и максимально децентрализованные транзакции

Bitcoin Atom

news.bitcoin.com

Вчера, 24 января, произошел хардфорк Bitcoin, в результате которого появилась новая криптовалюта.

Разработчики обещают дешевые и быстрые транзакции при высокой устойчивости сети и хорошей защите от атак, особенно атаки 51%. Bitcoin Atom построен на гибридном консенсусе PoW+PoS (proof of work и proof of stake) и поддерживает интерфейс HTLC. Некоторые хардфорки действительно становятся инновационными, тогда как часть из них — обычный скам.


Разработчики новой криптовалюты готовы сотрудничать с биржами OKEx, YObit, Exrates а также кошельками Coimoni, Atom Wallet, ESR.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что в 2018 в сети биткоина состоится до 50 хардфорков. Инициаторами хардфорков движет стремление повысить работоспособность сети биткоина.

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Рубрики: КриптовалютыНовости
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