Появилась новая криптовалюта Bitcoin Atom

Цель Bitcoin Atom — дешевые и максимально децентрализованные транзакции

Вчера, 24 января, произошел хардфорк Bitcoin, в результате которого появилась новая криптовалюта.

Разработчики обещают дешевые и быстрые транзакции при высокой устойчивости сети и хорошей защите от атак, особенно атаки 51%. Bitcoin Atom построен на гибридном консенсусе PoW+PoS (proof of work и proof of stake) и поддерживает интерфейс HTLC. Некоторые хардфорки действительно становятся инновационными, тогда как часть из них — обычный скам.



Bitcoin Atom hard fork took place at block 505888 as expected. #BitcoinAtom #Bitcoin #AtomicSwaps #LightningNetwork pic.twitter.com/oGeJ1b9YJB

— Bitcoin Atom (@atombitcoin) 24 января 2018 г.