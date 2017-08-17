Не подходя к кассе: «ОККО» и Mastercard запустили сервис оплаты бензина со смартфона

Клиенты заправок «ОККО» теперь могут оплачивать бензин в один клик

Отныне клиенты заправок «ОККО» могут оплачивать топливо прямо у колонки со своего смартфона. Сервис OKKO Pay был представлен сетью АЗК совместно с компанией Mastercard 10 августа. Новое платежное решение с интегрированной платформой цифровых кошельков Masterpass появилось в обновленной версии мобильного приложения Fishka.

Воспользоваться новым сервисом уже можно на автозаправочных комплексах «ОККО» Киева и Львова. Осенью услуга станет доступной по всей территории Украины.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

Скачать и залогиниться в мобильном приложении Fishka.

Если вы уже зарегистрированы в цифровом кошельке Masterpass, приложение автоматически вас авторизует.

В противном случае необходимо привязать свою банковскую карту (можно непосредственно в приложении). Для этого нужно ввести VCODE, который поступит на ваш номер телефона.

Привязывать можно карты любого украинского банка различных платежных систем. Таким образом, пользователи Masterpass могут рассчитываться быстрее и удобнее без необходимости каждый раз вводить карточные реквизиты.

Что делать на заправке?

Вставить пистолет в бак

Зайти в раздел OKKO Pay в мобильном приложении Fishka

Наведите сканер на QR-код, размещенный на колонке, и отсканируйте его

Введите необходимое количество литров или сумму денег, на которую хотите заправиться

Нажмите кнопку «Оплатить». Бак начнет наполняться автоматически.

До 31 августа действует акция: все, кто оплатил топливо с помощью ОККО Pay, получат скидку 3 грн на каждый литр.

Напомним, в апреле этого года возможность оплачивать бензин не выходя из машины получили клиенты АЗК WOG.

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