Не подходя к кассе: «ОККО» и Mastercard запустили сервис оплаты бензина со смартфона

Клиенты заправок «ОККО» теперь могут оплачивать бензин в один клик
Отныне клиенты заправок «ОККО» могут оплачивать топливо прямо у колонки со своего смартфона. Сервис OKKO Pay был представлен сетью АЗК совместно с компанией Mastercard 10 августа. Новое платежное решение с интегрированной платформой цифровых кошельков Masterpass появилось в обновленной версии мобильного приложения Fishka.
Воспользоваться новым сервисом уже можно на автозаправочных комплексах «ОККО» Киева и Львова. Осенью услуга станет доступной по всей территории Украины.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:
- Скачать и залогиниться в мобильном приложении Fishka.
- Если вы уже зарегистрированы в цифровом кошельке Masterpass, приложение автоматически вас авторизует.
- В противном случае необходимо привязать свою банковскую карту (можно непосредственно в приложении). Для этого нужно ввести VCODE, который поступит на ваш номер телефона.
Привязывать можно карты любого украинского банка различных платежных систем. Таким образом, пользователи Masterpass могут рассчитываться быстрее и удобнее без необходимости каждый раз вводить карточные реквизиты.
Что делать на заправке?
- Вставить пистолет в бак
- Зайти в раздел OKKO Pay в мобильном приложении Fishka
- Наведите сканер на QR-код, размещенный на колонке, и отсканируйте его
- Введите необходимое количество литров или сумму денег, на которую хотите заправиться
- Нажмите кнопку «Оплатить». Бак начнет наполняться автоматически.
До 31 августа действует акция: все, кто оплатил топливо с помощью ОККО Pay, получат скидку 3 грн на каждый литр.
Напомним, в апреле этого года возможность оплачивать бензин не выходя из машины получили клиенты АЗК WOG.
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